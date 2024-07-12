Больше лимонадов произведут на Ставрополье

В одном из городских округов Ставрополья организовали новое производство сладких газировок. В будущем завод планирует выпускать в 2 раза больше продукции.

Производство сладких газированных напитков появилось в Кировском округе Ставропольского края. Продукцию выпускает компания «Альзар». Об этом рассказал руководитель Минэкономразвития региона Денис Полюбин.

«С уверенностью могу сказать, что наши производители продуктов и напитков двигают экономику края вперёд. Пищевая промышленность — точка роста не только для Ставрополья, но и для всего юга страны»

- Денис Полюбин

За смену завод производит около 50 тыс бутылок и выпускает более 10 разных видов газировки. Среди них – «Тархун», «Золотой ключик», «Груша» и другие.

В будущем владельцы завода намереваются увеличить объем производства в 2 раза благодаря организации дополнительной линии разлива и нового цеха.

Общий объем вложений в производство оценивается в 80 млн рублей.