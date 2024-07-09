«Эталонные скважины»: на Ставрополье запускается новое направление туризма

К 2025 году на Ставрополье запустят «эталонные скважины», которые будут объединены единым туристическим маршрутом. Здесь гости региона познакомятся со всеми этапами добычи, очистки и бутилирования воды.

На Ставрополье запускается новое туристическое направление – обзорные экскурсии на «эталонные скважины». Планируется, что все подготовительные работы для реализации проекта завершатся к 2025 году.

«Мы совместно с министерством экономического развития Ставропольского края разрабатываем проект, который позволит включить наши скважины и производственные площадки в единый туристический маршрут. <> Мы до конца лета начнем работу по проектированию»

– генеральный директор ГК «Холдинг аква» Святослав Вильк

По его словам, туристы, посещая такие объекты, получат возможность познакомиться с тем, как происходит добыча и разлив минеральной воды. Это позволит им узнать о процессах, лежащих в основе популярного напитка. Так, они смогут увидеть работу специалистов, занимающихся добычей, очисткой и бутилированием воды, а также узнать о различных этапах производства продукта.

Региональные власти, поддержавшие инициативу, заверяют, что создание «эталонных скважин» также способствует поддержке местного бизнеса: туристические маршруты, проходящие через эти объекты, будут способствовать продвижению местной продукции и развитию малых предприятий, занятых в сфере производства минеральной воды.