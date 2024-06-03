Нарзан из скважины получат еще 20 санаториев Минвод

В Кавказских Минеральных Водах расширили сеть минералопровода, который протянется к еще 20-ти здравницам курорта и доставит отдыхающим там легендарный нарзан прямо из скважины.

Уже через год туристам, отдыхающим во здравницах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае, не придется проделывать долгий путь, чтобы попить настоящего нарзана прямо из скважины – в этом им поможет новый минералопровод, который построил здесь один из крупнейших производителей минеральной воды в России группа компаний "Холдинг аква", рассказал в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Грозном его генеральный директор Святослав Вильк.

"В конце июля мы сдаем наш проект по строительству минералопровода, порядка 10 км. Это скважина Березовского участка, "Нарзан". Проект сейчас на финальной стадии, сам минералопровод уже проложен. Мы активно проектируем нитки до санаториев, которые выразили большой интерес к этому минералопроводу и хотели бы получить доступ к нему, тем самым снабжая своих отдыхающих минеральной водой"

- Святослав Вильк

Первыми к трубопроводу с "Нарзаном" подключат 10 здравниц, но будет это не сразу – планируется, что бюветы в них заработают в начале 2025 года, передает ТАСС.

Всего же подключиться к новому минералопроводу планируют около 20 санаториев.