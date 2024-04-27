Минводы "Ессентуки" и "Нарзан" переходят в частные руки

Легендарные минеральные воды Ставрополья "Ессентуки" и "Нарзан" теперь будет производить полностью частное предприятие - "Холдинг Аква", чьи частные акционеры выкупили у государства его акции.

Акционерное общество "Кавминкурортресурсы", принадлежавшее государству, продало акции "Холдинга Аква" частным акционерам, передает РБК.

Доля государства в производстве целебного напитка была невелика – она составляла всего 25%, однако теперь компания полностью переходит в частные руки, и как это скажется на качестве воды, пока неясно – до этого минеральная вода "Нарзан" и так не вызывала восторгов у ее потребителей, качество же легендарных "Ессентуков-4" и "Ессетуков-17" оставалось на уровне, передает "АиФ-Ставрополье".

"Сейчас бизнес "Холдинга Аква" уже по сути не нуждается в инвесторе в лице государства, так как компания уверенно стоит на ногах. Только с 2021 по 2023 год выручка компании по РСБУ выросла в 2,6 раза и, судя по всему, будет и дальше расти"

- инвестбанкир Илья Шумов

Теперь частная компания "Аква Инвестиции" стала единственным владельцем "Холдинга Аква", и качество поставляемой на рынок продукции будет зависеть только от нее. Кстати, сумма и другие подробности сделки не сообщаются.

Гендиректор "Холдинга Аква" Святослав Вильк заверил, что компания в своей деятельности будет руководствоваться рекомендациями государственного акционерного общества, а значит – качество выпускаемой ею воды останется на прежнем уровне.