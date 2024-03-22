Армения будет маркировать свою минералку

С 1 мая в Армении вводится обязательная маркировка бутылированной питьевой воды – таково требование ко всем товарам в ЕАЭС, это касается любой воды, кроме той, которая уже промаркирована идентификационными знаками.

С 1 мая в Армении вводится обязательная маркировка бутилированной питьевой воды, в том числе и минеральной, которая будет вестись по основной системе маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Как уточнили в правительстве страны, согласно его решению от 18 апреля 2024 года вся бутилированная вода, выпускающаяся на местных заводах, будет промаркирована контрольными (идентификационными) знаками, передает NEWS.am.

Воды, штампованные марками, полученными на основании заявок, поданных до 30 апреля включительно, могут быть маркированы не по основной модели, добавили в армянком правительстве.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что 63-летний житель Владикавказа умер в больнице от ожога пищевода после того, как отпил из бутылки армянской минеральной воды "Джермук". В бутылке оказался, предположительно, уксус, несколько партий минеральной воды экстренно отозвали с прилавков а потом и прекратили продажу воды в бутылках по 0,5 л, которые были импортированы в Россию начиная с 28 декабря. Запрет на продажу нескольких партий армянской минералки отменили лишь в середине апреля.