Вестник Кавказа

Запрет на "Джермук" отменили в России – СМИ

Вода с лимоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские власти решили снять запрет на продажу нескольких партий армянской минеральной воды "Джермук". Пока об этом решении сообщают только СМИ. Названа и причина отмены запрета.

Минеральная вода "Джермук" снова продается без ограничений в России, сообщают СМИ.

По данным Sputnik Армения, российское руководство решило отказаться от введенного ранее запрета на продажу воды в полулитровых бутылках, выпущенной в определенный временной период.

Издание уточняет, что продажа воды была снова разрешена после того, как Роспотребнадзор получил от армянского ведомства, которое занимается проверками безопасности еды, результаты проверок воды из вызывавших опасения партий.

Почему "Джермук" запретили в России?

В феврале житель Владикавказа сделал глоток из только что открытой бутылки воды "Джермук" и получил тяжелейшие ожоги пищевода. Спустя два дня он умер в реанимации. Сообщалось, что в бутылке по неизвестной причине оказался уксус.

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