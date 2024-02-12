Минералку "Джермук" отравляет Амулдагское месторождение – азербайджанские экологи

Азербайджанские экологические организации заявили об опасности, которую может нести минеральная вода "Джермук". Источник загрязняют ядовитыми веществами отходы добычи на месторождении Амулдаг (Амулсар).

Свою версию причин трагедии в России, связанной с минеральной водой "Джермук", представили азербайджанские экологи.

Ранее житель Владикавказа умер после глотка из только что открытой бутылки минералки "Джермук". Мужчина получил тяжелейшие ожоги пищевода.

Как заявила коалиция Environmental Protection First, вода "Джермук" могла стать опасной из-за загрязнения источника сточными водами с месторождения Амулдаг (Амулсар).

В организации напомнили, что этот рудник разрабатывается без учета каких-либо экологических стандартов. В результате отходы добычи, содержащие тяжелые металлы, отравляют грунтовые воды и наносят удар по минеральным источникам Истису (Джермук).

Член коалиции, исполнительный директор общественного объединения "Служба во имя здоровья" Парвана Велиева рассказала, что добыча полезных ископаемых может привести к образованию большого количества мышьяковой пыли, концентрация мышьяка увеличивается и в воздухе, и в воде, и в земле, пишет Trend.

Эколог пояснила, что негативную роль оказывают процессы выветривания, которые запускает разработка месторождений. А в случае добычи руд, содержащих золото и медь, при их нагревании возникает порошок оксида мышьяка, который загрязняет пресные воды.

"Не случайно мы неоднократно делали совместные заявления с неправительственными организациями о том, что непрозрачная деятельность на месторождении Амулдаг (Амулсар) загрязняет воду минеральных источников Истису (Джермук)"

- Парвана Велиева

Эколог предположила, что такая вода может быть опасна для здоровья, причем пострадать от нее могут и жители других стран, куда она идет на экспорт.

"Все это еще раз доказывает, что Армения разрушает экосистему региона, здоровье людей"

- Парвана Велиева