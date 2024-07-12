Вестник Кавказа

США уничтожили беспилотные катера хуситов в Красном море

США уничтожили беспилотные катера хуситов в Красном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре беспилотных катера хуситов были ликвидированы ВС США в Красном море. Заявлено, что эти беспилотные аппараты представляли непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе.

Центральное командование вооруженных сил США проинформировало о ликвидации четырех беспилотных судов в Красном море. Уточняется, что суда принадлежали йеменским хуситам.

"За последние 24 часа силы США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна в Красном море"

– Центральное командование вооруженных сил США

Напомним, что хуситы продолжают атаковать корабли стран Запада, поддержавших военную операцию Израиля в газе после 7 октября, когда на территорию страны было совершено вторжение террористов ХАМАС.

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