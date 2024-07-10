Хуситы рассказали подробности удара по Тель-Авиву

Йеменские мятежники хуситы ("Ансар Аллах") рассказали детали атаки, которую они совершили сегодня ночью с помощью беспилотника по Тель-Авиву.

Действующее в Йемене мятежное движение "Ансар Аллах" продолжит совершать удары по Израилю, подобные устроенной сегодня по Тель-Авиву атаке с участием БПЛА, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Он назвал взрыв беспилотника в Тель-Авиве "военной операцией" и подчеркнул, что целью хуситов был некий важный объект в столице Израиля.

Сариа добавил, что нападение было совершено посредством нового беспилотного летательного аппарата, который называется "Яффо". По словам хуситов, он неуязвим для израильской ПВО.

Представитель мятежников предупредил, что Тель-Авив больше нельзя считать безопасным местом: город будет главной целью хуситов.

Кроме него, хуситы намерены атаковать "важные военные объекты", удары по которым будут совершать в качестве реакции на шаги ЦАХАЛ в секторе Газа.

Падение беспилотника в Тель-Авиве

БПЛА упал в Тель-Авиве в ночь на пятницу. В результате, по сообщению ЦАХАЛ, произошел взрыв. Воздушная тревога объявлена не была.

Жертвой ЧП стал один человек, число пострадавших достигает семи человек.