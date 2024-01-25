Падение БПЛА и взрыв в центре Тель-Авива: есть жертва

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве, где в результате падения беспилотника погиб один и пострадали четыре человека. ВВС Израиля усилили защиту воздушного пространства страны.

Все экстренные службы Тель-Авива находятся в состоянии повышенной готовности после падения БПЛА. Напомним, что в результате падения «воздушной цели» погиб один и 4 были госпитализированы с осколочными ранениями.

Впоследствии йеменске хуситы признали, что это ими спланированный террористический акт, который направлен против Израиля.

По словам представителя ЦАХАЛ, взрыв в городе произошел из-за крушения воздушной цели. При этом отмечается, что воздушная тревога объявлена не была.

«Дело находится в стадии тщательного расследования. Многие силы сейчас действуют на месте. Военно-воздушные силы усилили патрулирование самолетов, работающих для защиты неба страны»

– представитель ЦАХАЛ