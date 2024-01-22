Хуситы на встрече в Москве озвучили свое видение ситуации в Газе

Спецпредставитель главы российского государства, курирующий вопросы Ближнего Востока и стран Африки, пообщался в четверг с делегацией хуситов. Стороны поговорили о последних событиях в Йемене и секторе Газа.

В четверг, 25 января, спецпредставитель президент, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с делегацией хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сказано на сайте российского министерства.

"В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет. При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию необходимых условий для налаживания полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН"

– МИД РФ

В свою очередь, представитель хуситов рассказал, что в ходе разговора была изложена их позиция по ситуации в секторе Газа, а также дана оценка действиям Соединенных Штатов и Великобритании.