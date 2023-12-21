Хуситы Йемена заявили об операции против американских кораблей

Повстанцы-хуситы сообщили об успешной операции против американских военных кораблей. По данным представителя "Ансар Аллах", удары в Баб-эль-Мандебском проливе достигли цели.

Йеменские мятежники-хуситы устроили военную операцию против ВМС США, детали рассказал их представитель Яхья Сариа.

По его словам, хуситы атаковали американские эсминцы и военные корабли, которые прикрывали "коммерческие" суда, также принадлежавшие США. Удар был нанесен, когда все они находились в Аденском заливе, а также Баб-эль-Мандебском проливе.

"Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, два американских коммерческих судна были вынуждены отойти и вернуться"

– представитель "Ансар Аллах"

В сообщении уточняется, что операция длилась дольше двух часов. За это время хуситы выпустили несколько ракет. По данным повстанцев, некоторые из них попали в цели, хотя американские военные пробовали их перехватить.

Напомним, "Ансар Аллах" анонсировало удары по американским судам после того, как ВВС США совместно с британскими военными атаковали несколько военных целей хуситов в Йемене. До этого, с середины ноября, йеменские повстанцы выпускали ракеты, по их словам, только по тем судам, которые были так или иначе связаны с Израилем. В общей сложности они поразили около 20 судов. Из-за нестабильной ситуации в Красном море международные транспортные компании начали отказываться от этого маршрута. Так, датская Maersk уведомила, что ее суда будут ходить из Средиземного моря к берегам Индии в обход Африки, огибая мыс Доброй надежды.