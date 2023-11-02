Что происходит в Красном море? Как действуют и чего добиваются хуситы?

Хуситы атакуют суда в Красном море
В конце октября Яхья Сари, спецпредставитель армии хуситов, которые в настоящее время контролируют часть Йемена, заявил, что в ближайшее время будут осуществляться атаки для того, чтобы помочь ”палестинцам одержать победу”. Первые октябрьские нападения хуситов с точки зрения помощи палестинцам оказались неудачными: одни были отражены израильскими и американскими силами, жертвами других стали города в Египте.
В ноябре тактика хуситов меняется: они начинают атаковать суда, которые, по их мнению, либо принадлежат, либо направляются, либо имеют какое-то отношение к Израилю. Хуситы нападают на суда:
- в южной части Красного моря
- в Баб-эль-Мандебском проливе
- в Аравийском море.
За последний месяц хуситы осуществили более ста атак против 12 торговых судов и танкеров. Атакуют хуситы суда с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также дронов. Нередко они поражают цели, заставляя суда менять пункты назначения. Отражают нападения американский эсминец и фрегат ВМС Франции.
19 ноября торговое судно Galaxy Leader было захвачено хуситами, высадившимся на борт с вертолета.
Судно было угнано и пришвартовано в йеменском порту Ходейда. Команда судна, представленная гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, в настоящее время удерживается йеменскими повстанцами.
Кто такие хуситы?
Движение хуситов в Йемене возникло в 1990-е годы. Группировка ”Ансар Аллах” (”сторонники Бога”) выступает резко против Израиля и США. В 2004 году хуситы организовали массовые протесты против официальной власти, которая поддержала вторжение США в Ирак. В 2014 году восстание хуситов переросло в полномасштабную гражданскую войну в Йемене. В 2015 году Саудовская Аравия стала участником йеменского конфликта, поддержав официальное правительство страны. Затянувшийся конфликт, по статистике ООН, спровоцировал самый худший гуманитарный кризис в мире, а перемирия удалось достичь только в 2022 году.
Сейчас хуситы контролируют северную часть Йемена. Согласно отчету американского Центра стратегических и международных исследований, Иран поддерживает хуситов, обеспечивая их технологиями и оружием, в том числе морскими минами, БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами. Несмотря на то, что оружие хуситов не представляет серьезную опасность для Израиля, оно провоцирует панику в Красном море.
Операция в Красном море
В течение месяца атаки на суда в Красном море и близлежащей акватории вызывали осуждение международного сообщества. В итоге Израиль сообщил, что готов к действиям против хуситов. Советник по национальной безопасности страны Цахи Ханегби заявил в декабре, что нападения в Красном море - международная проблема и решать ее нужно сообща.
18 декабря США объявили о создании новой многонациональной военно-морской спецгруппы, которая будет работать в Красном море. Министр безопасности Ллойд Остин заявил о начале операции в Красном море под названием ”Страж процветания”. Операция будет осуществляться силами коалиции, в которую помимо США вошли:
- Великобритания
- Бахрейн
- Канада
- Франция
- Италия
- Нидерланды
- Норвегия
- Республика Сейшелы
- Испания
В целом США отправили приглашение поучаствовать в операции 39 государствам мира. Цель ”Стража процветания” - защита торговых судов от атак хуситов, в том числе и посредством сопровождения. В свою очередь спецпредставитель хрустов заявил, что группировка готова дать отпор любой коалиции в Красном море.
Цены на нефть растут
Атаки хуситов на торговые суда и танкеры не проходят бесследно для мировой экономики. 18 декабря цены на нефть и газ выросли после того, как нефтяная компания BP объявила о том, что в связи с ухудшением ситуации приостанавливает транзит через Красное море.
Решение BP поддержали крупнейшие мировые транспортные компании, в том числе:
- французская CMA CGM
- швейцарская MSC
- датская Maersk
- немецкая Hapag Lloyd
Все они завяли о том, что не будут использовать Суэцкий канал, который соединяет Красное и Средиземное моря, из соображений безопасности. На сегодняшний день 30% глобальных контейнерных перевозок осуществляется через Суэцкий канал. Если проблема в Красном море не будет решена, торговым судам придется использовать другие маршруты, что может негативно отразиться на стоимости доставляемых товаров.
Йеменцы против хуситов?
Большинство жителей Йемена солидарны с позицией хуситов по отношению к Израилю и поддерживают их борьбу за палестинское дело. Однако простые граждане опасаются ответа на действия хуситов. Страна, разоренная почти десятилетием гражданской войны, не готова нести ответственность за действия повстанцев-хуситов и не хочет оказаться втянутой в военный конфликт с участием, в том числе, западных стран.