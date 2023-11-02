Что происходит в Красном море? Как действуют и чего добиваются хуситы?

С началом очередного палестино-израильского конфликта о поддержке палестинцев объявили хуситы. Йеменские повстанцы пытались атаковать цели в Израиле, но их удары отразили, поэтому они переключились на менее защищенную территорию: Красное море. Расскажем, что сейчас происходит в Красном море, как это влияет на нефтяные цены и что за коалицию создали США.

Хуситы атакуют суда в Красном море

В конце октября Яхья Сари, спецпредставитель армии хуситов, которые в настоящее время контролируют часть Йемена, заявил, что в ближайшее время будут осуществляться атаки для того, чтобы помочь ”палестинцам одержать победу”. Первые октябрьские нападения хуситов с точки зрения помощи палестинцам оказались неудачными: одни были отражены израильскими и американскими силами, жертвами других стали города в Египте.

В ноябре тактика хуситов меняется: они начинают атаковать суда, которые, по их мнению, либо принадлежат, либо направляются, либо имеют какое-то отношение к Израилю. Хуситы нападают на суда:

в южной части Красного моря

в Баб-эль-Мандебском проливе

в Аравийском море.

За последний месяц хуситы осуществили более ста атак против 12 торговых судов и танкеров. Атакуют хуситы суда с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также дронов. Нередко они поражают цели, заставляя суда менять пункты назначения. Отражают нападения американский эсминец и фрегат ВМС Франции.

19 ноября торговое судно Galaxy Leader было захвачено хуситами, высадившимся на борт с вертолета.

Судно было угнано и пришвартовано в йеменском порту Ходейда. Команда судна, представленная гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, в настоящее время удерживается йеменскими повстанцами.

Кто такие хуситы?

Движение хуситов в Йемене возникло в 1990-е годы. Группировка ”Ансар Аллах” (”сторонники Бога”) выступает резко против Израиля и США. В 2004 году хуситы организовали массовые протесты против официальной власти, которая поддержала вторжение США в Ирак. В 2014 году восстание хуситов переросло в полномасштабную гражданскую войну в Йемене. В 2015 году Саудовская Аравия стала участником йеменского конфликта, поддержав официальное правительство страны. Затянувшийся конфликт, по статистике ООН, спровоцировал самый худший гуманитарный кризис в мире, а перемирия удалось достичь только в 2022 году.

Сейчас хуситы контролируют северную часть Йемена. Согласно отчету американского Центра стратегических и международных исследований, Иран поддерживает хуситов, обеспечивая их технологиями и оружием, в том числе морскими минами, БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами. Несмотря на то, что оружие хуситов не представляет серьезную опасность для Израиля, оно провоцирует панику в Красном море.

Операция в Красном море

В течение месяца атаки на суда в Красном море и близлежащей акватории вызывали осуждение международного сообщества. В итоге Израиль сообщил, что готов к действиям против хуситов. Советник по национальной безопасности страны Цахи Ханегби заявил в декабре, что нападения в Красном море - международная проблема и решать ее нужно сообща.

18 декабря США объявили о создании новой многонациональной военно-морской спецгруппы, которая будет работать в Красном море. Министр безопасности Ллойд Остин заявил о начале операции в Красном море под названием ”Страж процветания”. Операция будет осуществляться силами коалиции, в которую помимо США вошли:

Великобритания

Бахрейн

Канада

Франция

Италия

Нидерланды

Норвегия

Республика Сейшелы

Испания

В целом США отправили приглашение поучаствовать в операции 39 государствам мира. Цель ”Стража процветания” - защита торговых судов от атак хуситов, в том числе и посредством сопровождения. В свою очередь спецпредставитель хрустов заявил, что группировка готова дать отпор любой коалиции в Красном море.

Цены на нефть растут

Атаки хуситов на торговые суда и танкеры не проходят бесследно для мировой экономики. 18 декабря цены на нефть и газ выросли после того, как нефтяная компания BP объявила о том, что в связи с ухудшением ситуации приостанавливает транзит через Красное море.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решение BP поддержали крупнейшие мировые транспортные компании, в том числе:

французская CMA CGM

швейцарская MSC

датская Maersk

немецкая Hapag Lloyd

Все они завяли о том, что не будут использовать Суэцкий канал, который соединяет Красное и Средиземное моря, из соображений безопасности. На сегодняшний день 30% глобальных контейнерных перевозок осуществляется через Суэцкий канал. Если проблема в Красном море не будет решена, торговым судам придется использовать другие маршруты, что может негативно отразиться на стоимости доставляемых товаров.

Йеменцы против хуситов?

Большинство жителей Йемена солидарны с позицией хуситов по отношению к Израилю и поддерживают их борьбу за палестинское дело. Однако простые граждане опасаются ответа на действия хуситов. Страна, разоренная почти десятилетием гражданской войны, не готова нести ответственность за действия повстанцев-хуситов и не хочет оказаться втянутой в военный конфликт с участием, в том числе, западных стран.