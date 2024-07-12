Вестник Кавказа

Почтовые посылки стали чаще отправлять в Грузию

Почтовые посылки стали чаще отправлять в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сравнении с предыдущими двумя годами количество почтовых посылок в Грузию выросло более чем на 36%. Таможенный контроль республики справляется с повышенным спросом благодаря современному оборудованию.

Количество почтовых посылок в Грузию увеличилось более чем на 36% в сравнении с предыдущими двумя годами. Всего их отправили более 13 млн. Об этом рассказала Служба доходов Минфина республики.

Таможенный контроль Грузии оснащен современными рентгеновскими досмотровыми приборами для повышения эффективности проверок, особенно в период увеличенного спроса.

Ведомство также напомнило, что ответственный за заполнение таможенной декларации на ввозимыми и вывозимые посылки – перевозчик почты.

"Если товар, привезенный почтой, не имеет сопроводительной документации, в связи с чем его стоимость не определена, либо если в результате проверки установлено, что расчетная стоимость груза превышает сумму, указанную в документации, – таможенный орган проводит экспертизу товаров с целью определения правильной таможенной стоимости"

- Служба доходов Минфина Грузии

Если же данные представлены неверно, то выписывается штраф.

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