Грузия обогнала Италию по поставкам вина в Россию

Почти четверть импортного вина на российском рынке - из Грузии. С начала года поставки грузинского вина выросли, сместив с лидерских позиций Италию.

Все больше вина в Россию поставляется и Грузии, европейские поставки при этом снижаются, рассказали аналитики крупной алкогольной компании Luding Group.

"По итогам первого квартала 2024 года Грузия вышла на первое место по ввозу тихих и крепленых вин в РФ, сместив Италию, лидировавшую по итогам 2023 года... Объем импорта Грузии увеличился на 44,1% относительно первого квартала 2023 года, заняв долю 24,6% от общего импорта тихих и крепленых вин, доля Италии составила 22,1%"

– компания

Ввоз в РФ вин из недружественных стран сокращается, за квартал он упал на 5,5%.

Спрос на тихие вина отечественных производителей вырос на 10%, на вина из дружественных России стран - на 15%. При этом востребованность тихих вин из недружественных западных стран снизилась на 8%, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 75% грузинского вина, идущего на экспорт, поставляется на российский рынок.