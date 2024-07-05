Вестник Кавказа

Грузия на четверть увеличила экспорт вина

Грузия на четверть увеличила экспорт вина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки грузинского вина за границу с начала текущего года выросли на 26%. Основным покупателем остается Россия, туда идет 75% экспорта.

В 2024 году Грузия стала экспортировать больше вина, следует из данных Национального винного агентства.

За шесть месяцев поставки за границу увеличились в натуральном выражении на 26%, до 54,5 млн литров, в стоимостном - на 24% и составили $156,7 млн.

Главный приобретатель грузинского вина - Россия, на нее приходится 75% экспорта. За полгода Россия купила у Грузии вина на $111,1 млн - 41 млн литров. Закупки по сравнению с прошлым годом выросли на 36%.

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