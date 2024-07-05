Популярность винного туризма в России выросла на 25% - РСТ

РСТ подсчитала, что винный туризм в России имеет большой потенциал. За год количество желающих посетить винодельни и продегустировать их продукцию увеличилось на 25%. Среди самых популярных регионов – Краснодарский край.

Российских винный туризм набирает популярность среди гостей южных регионов. За год их количество увеличилось на 25%. Об этом рассказывает РСТ.

Всего в РФ существует порядка 200 предприятий, занимающихся винным производством. Из них не более 70 предлагают свои услуги туристам. Большая доля таких виноделен приходится на Кубани.

Среди наиболее популярных винных хозяйств в кругу любителей гастротуризма находится предприятие «Абрау-Дюрсо». По данным РСТ, за 2023 год его посетило порядка 600 тыс гостей.

Пользуется известностью и «Шато де Талю». За сезон этого года хозяева предприятия хотят принять более 40 тыс человек. Это на десять тысяч больше, чем в предыдущий год.

Винные хозяйства организуют для туристов специальные туры, экскурсии и мастер-классы, сопровождающиеся дегустацией продукции. Она также набирает популярность. Ожидается, что попробовать кубанские вина в этом году захотят более 17 тыс человек.

Существуют и железнодорожные туры, где за раз можно объехать около пяти виноделен, попробовать их продукцию и послушать про процесс производства. Стоимость таких поездок начинается от 90 тыс рублей.

Сейчас не только Краснодарский край развивает винную отрасль. В этом году Дагестан на четверть увеличил площадь посева винограда и планирует поставить рекорд по его сбору.

Среди зарубежных направлений особой популярностью пользуется Грузия.