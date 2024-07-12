Вестник Кавказа

Пять человек погибли в страшном ДТП с Камазом в КБР

Пять человек погибли в страшном ДТП с Камазом в КБР
© Фото: ГАИ КБР
Смертельная автоавария случилась сегодня вечером в КБР. На трассе столкнулись Камаз и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли несколько человек.

Автокатастрофа со множеством жертв произошла в Кабардино-Балкарии, рассказали в республиканском управлении ГАИ.

ДТП произошло в районе 17.20 мск. Место аварии – Прохладненский район, 23-й километр трассы "Прохладный-Баксан-Эльбрус".

На данный момент известно лишь, что столкнулись грузовик Камаз и легковушка Лада Гранта. Причины пока не установлены.

Предварительно известно, что авария унесла жизни пяти человек: это водитель и пассажиры легковушки. Все они получили смертельные травмы.

Ранее сегодня утром в КБР произошла еще одна авария. Инцидент случился в Баксанском районе. В этом ДТП столкнулись 4 легковые машины. Ранения, не совместимые с жизнью, получили три человека. Еще двух с травмами отвезли в больницу.

Полицейские призывают всех быть максимально бдительными на дороге и соблюдать ПДД.

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