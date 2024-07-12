Вестник Кавказа

Света не было в одной из станиц Ставрополья

Света не было в одной из станиц Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отключение электричества произошло сегодня днем в административном центре Предгорного района – станице Ессентукской. Подробности аварии рассказал глава района. По его словам, подача света прерывалась на 10 улицах.

Электроэнергия отключалась сегодня в Ессентукской, сообщил глава Предгорного района, районным центром которого является станица, Николай Бондаренко.

"Поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в ст. Ессентукской по следующим улицам: ул. Звездная, Луговая, Красивая, Веселая, Дачная, Ковровая, Мира, Гагарина, Лунная, Лесная"

– глава районного администрации

Сообщение было опубликовано им в Telegram-канале в 15:53 мск.

Чиновник уточнил, что подача света прекращалась для 1,5 тыс абонентов.

На место аварии оперативно была направлена бригада, в составе которой были трое специалистов.

Уже в 16:17 мск Бондаренко сообщил, что последствия аварии устранены, и свет есть у всех жителей Ессентукской.

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