Алушта проведет ночь без света

Энергетики полностью обесточили крымскую Алушту из-за аварии на высоковольтных линиях – городу предстоит трудная ночь, поскольку ночные работы по устранению аварии вряд ли будут эффективными.

Крымский город-курорт Алушта оказался вечером полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях, написала в своем Telegram-канале глава администрации города Галина Огнева.

"За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы"

- Галина Огнева

Как позже разъяснил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, высокой нагрузки не выдержали две трансформаторные подстанции в Алуште, оставив без света около 49 тысяч жителей, передает ТАСС.

"Специалисты Алуштинского РЭС уже находятся на месте аварии, им помогают специалисты Симферопольского РЭС"

- Сергей Аксенов

Сколько времени займет устранение аварии, пока неизвестно, "Крымэнерго" официально проинформирует жителей о ходе восстановительных работ, однако скорее всего каких-то результатов придется ждать до утра, поскольку ремонтные работы в темное время суток вряд ли будут эффективными, добавил глава региона.