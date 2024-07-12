Гости из Казахстана посетят бизнес-форум в Дагестане

В Дагестан совершит визит делегация из Казахстана. Она примет участие в бизнес-форуме – крупное мероприятие Дагестан примет в сентябре.
Глава дагестанского Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев поговорил с руководителем Центра народов Дагестана в Казахстане Юсупом Шахшаевым.
Стороны рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества в экономике и торговле. Также затрагивалась тема участия Казахстана в сентябрьском бизнес-форуме в РД.
Кроме того, Абаскулиев и Шахшаев обсудили ряд других тем. В числе прочего они поговорили о товарообороте. Рассматривалась также такая актуальная тема, как туризм. Поднимался и вопрос перевозок по Каспийскому морю между Дагестаном и Казахстаном.