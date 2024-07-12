Старое озеро Кисловодска украсят искусственные гроты

Гроты желаний выстроят у Старого озера. Они будут расположены прямо над водой. Об этом сообщил глава города.

Искусственные гроты или «гроты желаний» будут построены с рядом Старым озером в Кисловодске, сообщил глава города.

«Первые гроты желаний начали создавать в благоустраиваемом Комсомольском парке. Уже восемь уютных локаций для отдыха почти готовы. Такую же идею с гротами решили внедрить в проект благоустройства нашего Старого озера. Искусственные пространства будут расположены прямо над водой на кольцевой деревянной прогулочной террасе, которая проходит вокруг озера»

– Евгений Моисеев

По его словам, каждый из искусственных гротов будет выполнен в уникальном дизайне, который гармонично впишется в окружающий ландшафт озера. Благодаря современным технологиям и качественным материалам, они будут не только красивыми, но и прочными, устойчивыми к изменениям погоды и времени.

Гости и жители города смогут оценить не только красоту искусственных гротов, но и комфорт, который им предоставят: лавочки с мягкими подушками позволят отдохнуть после прогулки, а звуковая система создаст атмосферу уюта и спокойствия. Кроме того, бесплатный Wi-Fi позволит быть на связи даже вдали от городской суеты.