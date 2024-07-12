Поток туристов в Кисловодск вырос на 70% после пандемии 

Турпоток в Кисловодске не только догнал, но и значительно перегнал допандемийные показатели. Об этом заявил глава курорта.

В Кисловодске, одном из популярных курортных городов Ставропольского края, туристический поток значительно увеличился после пандемии COVID-19. Глава города, Евгений Моисеев, сообщил о том, что количество посетителей превысило доковидные показатели на 70%, достигнув отметки в 228 тыс человек.

«Статистика туристических данных за первые полгода - важный показатель для Кисловодска, доковидные показатели 2019 года обошли на 70%. По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова развиваем абсолютно разные виды туризма и предлагаем новые возможности для отдыха. Всего по данным сотового оператора с января по июнь 2024 года Кисловодск посетило около 900 тыс. человек, а это новый рекордный показатель за всю историю курорта»

– Евгений Моисеев

Напомним, что пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на туристическую отрасль как в России, так и по всему миру. Многие курортные города испытали сложности из-за ограничений и запретов на поездки и массовые мероприятия. Кисловодск также пострадал от снижения туристического потока во время пандемии.

Во многом рост турпотока стал возможным благодаря мерам по привлечению туристов, проводимые местными властями и туристическими компаниями. Разнообразные мероприятия, акции, скидки и продвижение туристических услуг сделали отдых в Кисловодске еще более привлекательным для отдыхающих.