Взрыв прогремел в Сюникской области Армении

Неподалеку от стрельбища МО Армении прогремел взрыв. Погиб пожилой мужчина. По факту ведется расследование.
Один человек погиб в результате взрыва в Сюникской области Армении. ЧП произошло неподалеку от стрельбища армянского военного ведомства.
«В СМИ и соцсетях распространяется информация с заголовком "Произошел взрыв на стрельбище Минобороны Армении, есть погибший". В связи с этим заявляем, что на стрельбище такого <...> не произошло»
– пресс-служба Минобороны республики.
Также отмечается, что погибшим оказался пожилой мужчина из числа гражданского населения. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины случившегося.