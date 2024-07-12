Вестник Кавказа

Взрыв прогремел в Сюникской области Армении

Взрыв прогремел в Сюникской области Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неподалеку от стрельбища МО Армении прогремел взрыв. Погиб пожилой мужчина. По факту ведется расследование.

Один человек погиб в результате взрыва в Сюникской области Армении. ЧП произошло неподалеку от стрельбища армянского военного ведомства.

«В СМИ и соцсетях распространяется информация с заголовком "Произошел взрыв на стрельбище Минобороны Армении, есть погибший". В связи с этим заявляем, что на стрельбище такого <...> не произошло»

– пресс-служба Минобороны республики.

Также отмечается, что погибшим оказался пожилой мужчина из числа гражданского населения. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины случившегося.

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