Армения провела "фестиваль дронов" на границе с Азербайджаном

Провокационный фестиваль беспилотников устроило руководство Сюникской области Армении в непосредственной близости от условной армяно-азербайджанской границы.

В армянском городе Гафан (Капан), непосредственно граничащем с Зангиланским районом Азербайджана, сегодня состоялся первый фестиваль беспилотных аппаратов "Крылья Сюника" (Гафан расположен в Сюникской области).

Посетителям мероприятия, получившего спортивно-информационный статус, рассказали о том, как проектировать и собирать простейшие беспилотники. Свои разработки представили конструкторы из самого Гафана и соседних городов – Гориса, Каджарана, Мегри и Сисиана.

Операторские команды посоревновались в мастерстве управления дронами. Отдельный стенд был посвящен беспилотникам, созданным несовершеннолетними.

Оказавший поддержку фестивалю глава Сюникской области Роберт Гукасян заявил, что планирует каждый год проводить соревнования беспилотников у границы с Азербайджаном.

Напомним, что использование беспилотников-разведчиков на условной армяно-азербайджанской границе остается одной из угроз безопасности Азербайджана.