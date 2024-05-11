Вестник Кавказа

Армения провела "фестиваль дронов" на границе с Азербайджаном

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Провокационный фестиваль беспилотников устроило руководство Сюникской области Армении в непосредственной близости от условной армяно-азербайджанской границы.

В армянском городе Гафан (Капан), непосредственно граничащем с Зангиланским районом Азербайджана, сегодня состоялся первый фестиваль беспилотных аппаратов "Крылья Сюника" (Гафан расположен в Сюникской области).

Посетителям мероприятия, получившего спортивно-информационный статус, рассказали о том, как проектировать и собирать простейшие беспилотники. Свои разработки представили конструкторы из самого Гафана и соседних городов – Гориса, Каджарана, Мегри и Сисиана.

Операторские команды посоревновались в мастерстве управления дронами. Отдельный стенд был посвящен беспилотникам, созданным несовершеннолетними.

Оказавший поддержку фестивалю глава Сюникской области Роберт Гукасян заявил, что планирует каждый год проводить соревнования беспилотников у границы с Азербайджаном.

Напомним, что использование беспилотников-разведчиков на условной армяно-азербайджанской границе остается одной из угроз безопасности Азербайджана.

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