Спасатели Анапы возьмут на вооружение БПЛА

Уже этим летом в арсенале спасателей кубанской курортной Анапы появятся беспилотные летательные аппараты – как показали тесты, дроны смогут с успехом заменить спасателей на море, поскольку обладают большей скоростью и маневренностью.

Беспилотные летательные аппараты-спасатели, подобные дронам с названием "Джанкуш", которые уже работают на пляжах турецкой Антальи, в скором времени появятся в арсенале спасателей на побережье курортной Анапы, пишет Telegram-канал ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Как и у дронов, применяемых в Турции, здесь принцип аналогичен: БПЛА подлетает к тонущему в море и оперативно сбрасывает средство спасения - в данном случае надувной жилет, в Анталье дрон кидает утопающему круг"

- АТОР

Как пояснили в АТОР, благодаря исключительной маневренности и скорости БПЛА гораздо более оперативны, они способны работать в экстренной ситуации в несколько раз быстрее спасателей, которым для того, чтобы добраться до места, требуется больше времени – на дорогу к месту ЧП дрон тратит примерно -10 сек, тогда как спасателям на это требуется примерно 1,5 мин.