Вестник Кавказа

На Дону построят завод гражданских беспилотников

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца текущего 2024 года в Ростовской области заработает завод, который будет производить беспилотные летательные аппараты гражданского назначения – он будет выпускать более тысячи БПЛА в год, при этом завод будет развиваться.

Власти Ростовской области уже до конца нынешнего 2024 года запустят в регионе первый этап завода по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – на первых порах в него будет инвестировано 300 млн рублей, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Срок реализации инвестпроекта не корректировался - завершение проекта и выход на проектные мощности запланированы на конец 2024 года"

- Игорь Сорокин

Место, где будет находиться новое предприятие, не называется – известно лишь, что в последующие годы в него будет инвестировано еще 200 млн рублей, а всего на заводе будет ежегодно выпускаться 1,1 тыс БПЛА, передает "Интерфакс".

Также на Дону создадут учебный центр, в котором будут готовить специалистов-операторов БПЛА.

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