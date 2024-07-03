Забастовка на Зангезурском комбинате прекратилась в Армении

Работники Зангезурского комбината – самого крупного налогоплательщика в Армении – согласились на предложения руководства по повышению зарплаты и прекратили забастовку. При этом они довольствовались ростом зарплаты ниже уровня, которого они изначально добивались.

Бастовавшие Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Армении готовы снова приступить к работе, рассказал начальник отдела по связям с общественностью Ара Маркарян.

Он напомнил, что акция протеста продлилась в общей сложности десять дней. В итоге забастовщики согласились на предложения, которые были озвучены руководством комбината. Теперь общий фонд зарплаты вырастет на 20%.

Маркарян добавил, что, согласно достигнутой договоренности, бастовавшие снова выйдут на работу, передает Sputnik Армения.

Напомним, изначально протестовавшие требовали, чтобы им платили на 50%, то есть в 1,5 раза больше.