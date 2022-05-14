Часть забастовщиков уволены на Зангезурском комбинате в Армении

Несколько человек, принявших участие в забастовке, лишились работы на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Армении. Остальных призывают вернуться на работу, чтобы не разделить их судьбу.

Самых активных бастующих уволили с Зангезурского медно-молибденового комбината, подробности рассказали в его пресс-службе.

В общей сложности без работы остались восемь человек. Их увольнение было произведено в рамках трудового кодекса – мужчин "провели" по статьям о саботаже и незаконных действиях. Они успели побастовать всего несколько дней.

Тем из работников, кто продолжает забастовку, но пока не попал под увольнение, в компании советуют не упускать своего шанса и возвратиться на рабочие места.

Напомним, забастовка длится чуть более недели. К ней примкнули порядка двух сотен сотрудников, всего на комбинате работают около 4,6 тыс человек. Кроме того, к протестующим присоединились несколько человек, с комбинатом вовсе не связанных.

Каждый день простоя стоит Зангезурскому ММК примерно $1 млн. Бюджет Армении ежедневно теряет $250 тыс.