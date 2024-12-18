Вестник Кавказа

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серьезная драка, участники которой использовали оружие, как холодное, так и огнестрельное, произошла на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Армении. Несколько человек задержаны, по данным СМИ, есть пострадавшие.

Забастовка стала причиной вооруженного конфликта на Зангезурском медно-молибденовом комбинате, сообщают армянские СМИ.

Предварительно известно, что потасовка началась из-за противостояния между участниками забастовки и теми рабочими, кто не присоединился к акции протеста.

Протестующие, вооружившись огнестрельным оружием и ножами, атаковали не желающих пропускать работу. По некоторым данным, есть раненые.

В МВД, передает Sputnik Армения, заявили, что в полицию поступил сигнал о стычке в Каджаране. Стражи порядка сразу же отправились туда и смогли остановить разгоравшийся конфликт. Кроме того, они задержали и доставили в отделение восемь человек.

Напомним, что забастовка на предприятии длится уже несколько дней, однако к ней присоединились не все работники. Бастующие добиваются, чтобы им в 1,5 раза увеличили зарплаты. Руководство комбината не готово пойти на такой шаг. Переговоры продолжаются.

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