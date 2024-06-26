Квадроциклы проехались по Приэльбрусью

Кабардино-Балкария приняла экспедицию на квадроциклах, проходившую в Приэльбрусье. Маршрут составили в Русском географическом обществе. В конце участникам выдали дипломы на память.

Экспедиция на квадроциклах прошла в Кабардино-Балкарии по знаковым местам Приэльбрусья. Ее провели в рамках внедорожного краеведческого проекта «Наследие России». Мероприятие, как и обычно, организовали в летнее время.

Маршрут разработал член Русского географического общества Тенгиз Мокаев.

Клуб любителей внедорожной езды «Квадроостров» из Москвы и Молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир» выступили в качестве организаторов мероприятия.

В экспедиции приняли участие люди со всей страны. В КБР приехали туристы из столицы, Брянска и других городов. Участвовали и работники компании «Вело-Моторс», которые оказали поддержку организаторам. .

Компания не раз сотрудничала с РГО, однако в 2024 году они участвуют в проекте «Наследие России» впервые.

«Мы посетили уникальные высокогорные районы Центрального Кавказа, проехали по сложным дорогам и узнали очень много информации об истории, географии республики, социально-культурных особенностях. Нам было интересно и важно протестировать флагман и гордость нашего завода - 800-кубовый квадроцикл «Стелс Гепард», который пользуется большой популярностью в России»

- руководитель компании «Вело-Моторс» Юрий Начевкин

После завершения мероприятия участникам вручили памятные грамоты от Министерства курортов и туризма КБР.

Не так давно в Приэльбрусье провели музыкальный фестиваль "Звуки Эльбруса". Он стал самым высокогорным фестивалем за всю историю не только региона, но и страны.