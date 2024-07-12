Байден выходит из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден отказался от идеи баллотироваться на второй срок на пост президента на выборах, которые пройдут в ноябре. Такое заявление глава государства сделал сегодня.
В то же время, политик заверил, что продолжит выполнять свои президентские полномочия до конца текущего срока. Таким образом, отказавшись от участия в предвыборной кампании, он сосредоточится на выполнении своих обязанностей главы государства. Байден уверен, что так будет лучше и для Демократической партии, и для Америки в целом.
Президент уточнил, что изначально намеревался выдвинуть свою кандидатуру, но затем принял другое решение.
Кроме того, Байден заявил, что не жалеет о своем решении 2020 года выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. Он сообщил, что полностью поддерживает ее кандидатуру на пост президента.