Вестник Кавказа

Байден выходит из президентской гонки

Байден выходит из президентской гонки
© Фото: Соцсети президента США
Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США 2024. Об этом сообщил он сам сегодня вечером. Ранее Дональд Трамп, напротив, официально согласился стать кандидатом от Республиканской партии.

Действующий президент США Джо Байден отказался от идеи баллотироваться на второй срок на пост президента на выборах, которые пройдут в ноябре. Такое заявление глава государства сделал сегодня.

В то же время, политик заверил, что продолжит выполнять свои президентские полномочия до конца текущего срока. Таким образом, отказавшись от участия в предвыборной кампании, он сосредоточится на выполнении своих обязанностей главы государства. Байден уверен, что так будет лучше и для Демократической партии, и для Америки в целом.

Президент уточнил, что изначально намеревался выдвинуть свою кандидатуру, но затем принял другое решение.

Кроме того, Байден заявил, что не жалеет о своем решении 2020 года выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. Он сообщил, что полностью поддерживает ее кандидатуру на пост президента. 

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