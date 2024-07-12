Иран способен создать ядерное оружие за неделю - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что сейчас Иран находится в неделе от создания ядерного оружия. Это самая смелая оценка иранского прорыва в производстве от официального лица США за последний год.

В течение одной или двух недель Иран сможет создать ядерное оружие, рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Иран, из-за того, что ядерное соглашение было отменено, вместо того чтобы как минимум через год выйти на прорыв в производстве расщепляющегося материала для ядерного оружия, сейчас, вероятно, находится в одной или двух неделях от этого»

- Энтони Блинкен

Ранее официальные лица США не делали подобных оценок, где был указан настолько короткий срок прорыва - времени, заложенного на производство оружейной продукции, достаточной для создания ядерного оружия.

Блинкен также отметил, что цель политики США – сделать так, чтобы Иран не смог иметь ядерное оружие путем мирных переговоров и дипломатии.

В Минобороне США около года назад сообщили, что на тот момент иранское государство было способно создать расщепляющий материал пригодный для одной бомбы за две недели.