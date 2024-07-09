Иран намерен существенно нарастить экспорт газа в Армению

Экспорт иранского газа в Армению в ближайшее время должен значительно вырасти, сообщил посол ИРИ в Ереване. Он уточнил, что ежегодно республика Южного Кавказа получает от Ирана свыше 350 куб метров газа.

В ближайшее время Иран намерен удвоить объем экспорта газа в Армению. Об этом этом рассказал 19 июля посол ИРИ в Ереване.

Мехди Собхани отметил, что ежегодный объем поставок иранского газа в республику Южного Кавказа составляет 360 млн куб метров газа, а взамен Иран получает электроэнергию, передает SNN.

"Также нам удалось довести практически до финальной стадии третью линию электропередачи из Армении в Иран, которая будет введена в эксплуатацию в течение несколько месяцев, и мы сможем удвоить импорт электроэнергии из Армении"

– иранский дипломат

Он также акцентировал внимание на том, что рынок Армении очень важен для Ирана, так как эта страна входит в состав ЕАЭС.

Говоря об армяно-армянских отношениях, посол подчеркнул, что они имеют особое значение из-за географического и стратегического положения.

"Между странами 46-километровая граница, что играет жизненно важную роль в укреплении региональной безопасности"

– Мехди Собхани