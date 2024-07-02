Вестник Кавказа

Лидеры Армении и Ирана подтвердили нацеленность на выполнение договоренностей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт парламента Армении
Никол Пашинян пообщался во вторник по телефону с новым президентом Ирана. В ходе разговора стороны подтвердили настрой на выполнение всех договоренностей.

Во вторник, 9 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и нового президента Ирана. Об этом сказано в заявлении аппарата главы армянского правительства.

В рамках беседы Никол Пашинян поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост главы государства.

Стороны подтвердили приверженность договоренностям, которые были достигнуты ранее между странами.

Они также договорились провести встречу, когда появится такая возможность.

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