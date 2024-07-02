Лидеры Армении и Ирана подтвердили нацеленность на выполнение договоренностей

Никол Пашинян пообщался во вторник по телефону с новым президентом Ирана. В ходе разговора стороны подтвердили настрой на выполнение всех договоренностей.

Во вторник, 9 июля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и нового президента Ирана. Об этом сказано в заявлении аппарата главы армянского правительства.

В рамках беседы Никол Пашинян поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост главы государства.

Стороны подтвердили приверженность договоренностям, которые были достигнуты ранее между странами.

Они также договорились провести встречу, когда появится такая возможность.