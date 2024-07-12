В Алматы подорожает проезд на транспорте

Тариф на проезд в городском транспорте крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы в скором времени может перевалить за психологическую отметку в 100 тенге – депутаты горсобрания проголосовали за него, но решение еще не принято.

Депутаты маслихата (городского совета) казахстанского мегаполиса Алматы сегодня на своем заседании одобрили новый тариф на проезд в городском транспорте, который составит 120 тенге (22 российских рубля). Как пояснил глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев, это необходимо из-за роста цен на запчасти и расходные материалы.

"Ежегодно фиксируется рост цен на автобусы, запасные части и иные неотложные расходы. Невозможность своевременной закупки запасных частей негативно влияет на качество пассажирских перевозок. Это приводит к справедливым нареканиям среди горожан. Акимат и частные перевозчики вынуждены выделять колоссальные средства для регулярного обновления подвижного состава и качественное содержание действующего автопарка"

- Сагындык Телибаев

Напомним, транспорт в Алматы и так один из самых дорогих для его пассажиров - в августе 2023 года стоимость проезда в нем впервые за 11 лет выросла до 100 тенге, при том что даже в столице страны при оплате транспортной картой проезд в городском автобусе составляет всего 90 тенге.

Тем не менее, как утверждают перевозчики, ежедневные доходы от оплаты проезда не покрывают всех их расходов, включая ремонт автобусов, закупку запасных частей и расходных материалов, передает "АиФ-Казахстан".

Пока новый тариф не утвержден окончательно – его еще должен утвердить своим постановлением акимат (исполнительная власть) города. Тем не менее, ожидается, что его введут уже с 1-го августа.