Вестник Кавказа

Казахстан нарастил добычу газа

Казахстан нарастил добычу газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане была увеличена добыча газа. Так, за минувшие 5 месяцев Казахстан добыл немногим менее 11 млрд куб м природного газа. Основная доля добычи пришлась на Западно-Казахстанскую область.

За минувшие 5 месяцев Казахстан добыл немногим менее 11 млрд куб м природного газа. Данный показатель превысил аналогичные показатели 2023 года на 9,4%.

«Основная доля добычи, а именно 93,2%, пришлась на Западно-Казахстанскую область. Так, за время с января по май 2024 года в Западно-Казахстанской области было добыто 10,2 млрд куб м, что превышает уровень добычи за аналогичный период минувшего года на 9,8%. Таким образом, данная область оказалась лидером по добыче природного газа в стране»

– Минэнерго республики

Отметим, что природный газ является одним из основных видов энергоносителей, который широко используется в различных отраслях экономики. Увеличение добычи природного газа в Казахстане позволяет не только обеспечить внутренний рынок газом, но и рассматривать возможности экспорта данного ресурса.

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