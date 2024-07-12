Вестник Кавказа

Очередь перед Крымским мостом достигла 800 автомобилей

Очередь перед Крымским мостом достигла 800 автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник утром со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост стоят около 800 машин. Ждать проезда туристы будут около трех часов.

Крымский мост сейчас открыт, очередь на проезд собралась с обеих сторон, поделились в инфоцентре по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находится 830 транспортных средств. Время ожидания около трех часов»

– оперштаб

Отметим, что в ночные и рассветные часы очередь составляла порядка 200 автомобилей, проехать можно было за час. Со стороны Керчи ночью очередей не было, по состоянию на 10.00 проезда ждут 65 транспортных средств.

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