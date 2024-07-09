Крымский мост можно проехать без пробок

В Госавтоинспекции Кубани рассказали, в какое время суток можно проехать Крымский мост, не рискуя встрять в пробку – оптимальным решением для водителей будет переждать дневной затор и отправиться к мосту в ночное время.

В последнее время в вечерние и утренние часы Крымский мост, особенно со стороны Краснодарского края, собирает внушительные пробки, однако и эту преграду можно преодолеть довольно быстро, рассказали в Госавтоинспекции Кубани.

Способ простой: отслеживать ситуацию на мосту через оперативные каналы, и пока пробки сохраняются, что обычно бывает вечером и в утренние часы, когда воздух не сильно раскален, переждать наплыв автомобилей где-нибудь в населенном пункте на подъезде к мосту, где жара переносится значительно легче, а выезжать к нему в ночное время, когда очередей на пунктах пропуска практически не бывает, передает "АиФ-Юг".

Еще один нюанс: в будни заторы на пунктах пропуска к переправе значительно меньше, а вот в пятницу во второй половине дня очередь неизменно растет, и к этому нужно быть готовым.

В крайнем случае, имеется альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы, напомнили в кубанской Госавтоинспекции.