Неизвестный газ отравил семью на отдыхе в Турции

В отеле Sealight Resort в Турции семья из России почувствовала недомогание, а ребенку потребовалась госпитализация. В больнице специалисты посчитали, что причиной стал газ невыясненного происхождения.

Российские туристы отравились газом невыясненного происхождения на турецком курорте. Происшествие произошло в отеле Sealight Resort. Об этом рассказали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Семья, состоящая из двух взрослых и ребенка, отдыхала в Кушадасы. Утром родители проснулись с сильной головной болью, а младший член семьи и вовсе потерял сознание. Чуть позже его схватили судороги, поэтому взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь.

Их отправили в больницу, где они обнаружили среди пациентов постояльцев того же отеля, где они остановились. Всем им оказали помощь - поставили капельницы и взяли кровь на анализ. Врачи считают, что причиной недомогания стал неопределенный газ, однако в номере никто не чувствовал характерного запаха.

К вечеру семье стало лучше и их выписали. Когда они приехали обратно в отель, там уже стояли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших переселили в другой номер, а отель возместил все убытки.