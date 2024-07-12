Саудовская Аравия: атака Израиля на Йемен вредит Газе 

Установлению мира в Газе препятствует, в том числе атака еврейского государства на Йемен.
«Министерство иностранных дел с большой обеспокоенностью следит за развитием военной эскалации в Йемене после израильских атак, совершенных в субботу в провинции Эль-Ходейда, которые удваивают существующую напряженность в регионе и вредят продолжающимся усилиям по прекращению войны в секторе Газа»
– МИД Саудовской Аравии.
Солидарность с позицией Саудовской Аравии выразил Кувейт. По данным МИД страны, власти государства продолжают усилия, которые направлены на стабилизацию ситуации в Йемене.
Напомним, что в минувшую субботу ВВС Израиля нанесли массированный удар по йеменскому порту в ответ на многочисленные атаки хуситов. Одной из наиболее заметной стала атака на Тель-Авив.