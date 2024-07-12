Саудовская Аравия: атака Израиля на Йемен вредит Газе 

МИД Саудовской Аравии заявил о том, что атаки Израиля на Йемен не только ведут к дальнейшей дестабилизации региона, но и отрицательно сказываются на установлении перемирия в Газе.

Установлению мира в Газе препятствует, в том числе атака еврейского государства на Йемен.

«Министерство иностранных дел с большой обеспокоенностью следит за развитием военной эскалации в Йемене после израильских атак, совершенных в субботу в провинции Эль-Ходейда, которые удваивают существующую напряженность в регионе и вредят продолжающимся усилиям по прекращению войны в секторе Газа»

– МИД Саудовской Аравии.

Солидарность с позицией Саудовской Аравии выразил Кувейт. По данным МИД страны, власти государства продолжают усилия, которые направлены на стабилизацию ситуации в Йемене.

Напомним, что в минувшую субботу ВВС Израиля нанесли массированный удар по йеменскому порту в ответ на многочисленные атаки хуситов. Одной из наиболее заметной стала атака на Тель-Авив.