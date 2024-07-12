Подачу электроэнергии ограничили на анапских улицах

На юге России продолжает стоять жаркая погода, из-за которой энергетические сети регионов не справляются с нагрузкой. Так в Анапе ограничат подачу электроэнергии на некоторых улицах. Введенные меры продлятся до 21 июля.

Потребление электроэнергии ограничили в части районов Анапы из-за продолжающейся жары. Об этом рассказали в администрации города.

«На период ограничений объекты санаторно-курортного комплекса переходят на собственные резервные источники питания»

- администрация Анапы

Аварийное ограничение потребления электроэнергии будет проходить с 11 утра до восьми вечера на подстанциях, где службы обнаружат перегрузку сетей. Ограничения планируется продлить до 21 июля.

Согласно расписанию электроэнергию будут отключать на Пионерском проспекте, улице Ивана Голубца, Мирная, Горького, Ленина, Самбурова, Толстого и других.

На днях подобные меры коснулись и других городов Кубани. В частности, в столице региона накануне отключили около ста энергетических подстанций в аварийном порядке.