Начало сезона на курорте Роза Хутор: названа точная дата

Стало известно время начала работы подъемников и катания на горнолыжном курорте Роза Хутор в Краснодарском крае. Однако в пресс-службе предупредили, что открытие трасс зависит от погоды, так что эта дата может корректироваться.

Зимний сезон 2024-2025 года на курорте Роза Хутор в Сочи стартует 9 декабря, рассказали в его пресс-службе.

"В этот день заработают подъемник "Олимпия", канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" до Роза Пик. Вновь откроется и аттракцион родельбан"

– курорт

Что касается горнолыжных трасс, то известна предварительная дата их открытия. На данный момент решено, что они заработают 20 декабря. В действительности начало горнолыжного сезона может состояться в другой день, так как возможность кататься зависит от погоды и состояния снега. Окончательную дату огласят ближе к самому событию.

Стоит отметить, что во время межсезонья, которое начнется 4 ноября и завершится 8 декабря, туристы смогут воспользоваться только одной канатной дорогой – "Стрела", которая ведет к одноименному парку в горах.