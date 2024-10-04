Когда закончится летний сезон на Роза Хутор?

Роза Хутор в Сочи завершит летний сезон 4 ноября. С этого момента и до перестройки работы курорта на зиму будут закрыты основные парки и маршруты.

Сочинский курорт Роза Хутор объявил об окончании летнего сезона 4 ноября. До 8 декабря, когда начнет работу зимний, посетителям будет доступна только канатная дорога «Стрела», рассказали в пресс-службе курорта.

«В период с 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закроются на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона»

- пресс-служба Роза Хутор

Помимо канатной дороги «Стрела» будет также работать одноименный парк в горах. Там можно будет посмотреть на спецтехнику, используемую для работы курорта, и на альпак из Перу, которых на время переселили туда из природной территории «Пача Мама».