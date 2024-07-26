Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1 ноября пройдет награждение тех, кто, рискуя собой, не побоялся броситься спасать других людей – среди них будет и юный студент из Северной Осетии.

Студент-первокурсник медицинского колледжа из Северной Осетии будет в числе награжденных за мужество, которое пройдет в Совфеде РФ 1 ноября, сообщила пресс-служба Минобразования республики.

Свой подвиг ученик 9 класса школы Алагира Чермен Гиоев совершил в Сочи минувшим летом, где он отдыхал вместе с семьей. Он плавал в море, когда в массу отдыхающих врезался катер. Одной из девушек винт катера разрезал живот, пострадал и сам парень – он ударился головой о борт, однако поспешил девушке на помощь, передает "АиФ-Ставрополье".

Поняв, что так просто доставить девушку на берег не получится, Чермен сам поплыл к берегу и попросил отдыхающих срочно вызвать бригаду "скорой", которая и доставила пострадавшую в больницу.

Благодаря парню девушка осталась жива – она оказалась 17-летней туристкой из города Копейска в Челябинской области. Сейчас она идет на поправку, и молодые люди общаются.

Чермен Гиоев нынешней осенью поступил в медицинский колледж, решив посвятить свою жизнь спасению людей.