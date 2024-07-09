Актау принимает первый транспортный форум "Север-Юг"

Сегодня в казахстанском Актау начал работу первый транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг", в ходе которого представители транспортных ведомств Казахстана, России, Ирана и Туркменистана подписали дорожную карту по его развитию.

В Актау сегодня стартовал первый транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг", организованный министерством транспорта страны. Председателем мероприятия стал заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

"Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии Восточной ветки МТК Север-Юг, которая обладает наиболее высоким потенциалом роста грузопотоков до 2030 года и представляется наиболее безопасной для кратчайшего транзита к Индийскому океану. Поэтому, необходимо приступить к практической реализации подписываемой сегодня Дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК "Север - Юг", проходящих по территориям Казахстана, России, Туркменистана и Ирана"

- глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев

Столь масштабное мероприятие проходит впервые: оно собрало более 440 участников из Азербайджана, Армении, Афганистана, России, Беларуси, Туркменистана, ОАЭ, Ирана, Ирака, Омана, Узбекистана, также на нем присутствуют представители Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Уже сегодня, в первый день работы, представители транспортных структур России, Казахстана, Ирана и Туркменистана подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК на 2024 - 2025 годы, что позволит уже к 2027 году нарастить его пропускную способность до 15 млн т в год, а к 2030 году - до 20 млн т, передает Sputnik Казахстан.

Завтра основные участники коридора намерены обсудить актуальные вопросы развития железнодорожных и автомобильных дорог, а также портов.