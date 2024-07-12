Вестник Кавказа

Грозы с похолоданием придут на Ставрополье

Грозы с похолоданием придут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аномальная жара покидает регион, что приведет к «комплексу неблагоприятных явлений». Так, в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с.

Синоптики прогнозируют, что в Ставропольский край придет похолодание. Так, столбики термометров снизятся с пиковых значений до 25-27 градусов, что приведет к грозам и другим «неблагоприятным явлениям».

 «В связи с понижением температуры 22, 23 и 24 июля в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с. Предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений выпущено и на Ставрополье»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, что в результате аномально жаркой погоды и связанного с этим роста энергопотребления в регионе вводились ограничения на подачу электроэнергии.

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