Дожди и грозы надвигаются на Крым

МЧС Крыма рассказал о ливнях и грозах в республике. Возможно усиление ветра. В ведомстве призвали граждан быть осторожными на дорогах.

Ливни, грозы, град и сильный ветер обрушатся на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, пишет пресс-служба МЧС республики.

"Во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град"

- МЧС Крыма

В ведомстве также предупредили о шквалистом усилении ветра 17-22 м/c.

Пресс-служба призвала жителей и гостей Крыма быть осторожными на дорогах, не появляться на улице и набережных без причины.

Кроме того, в министерстве сказали о возможных перебоях на энергообъектах, а также нарушении транспортного сообщения.