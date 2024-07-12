Дожди и грозы надвигаются на Крым

МЧС Крыма рассказал о ливнях и грозах в республике. Возможно усиление ветра. В ведомстве призвали граждан быть осторожными на дорогах.
Ливни, грозы, град и сильный ветер обрушатся на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, пишет пресс-служба МЧС республики.
"Во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град"
- МЧС Крыма
В ведомстве также предупредили о шквалистом усилении ветра 17-22 м/c.
Пресс-служба призвала жителей и гостей Крыма быть осторожными на дорогах, не появляться на улице и набережных без причины.
Кроме того, в министерстве сказали о возможных перебоях на энергообъектах, а также нарушении транспортного сообщения.