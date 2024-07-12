Гора Юца полыхает на Ставрополье

В Предгорном округе Ставропольского края горит гора Юца. По словам очевидцев, вершина горы уже полностью обгорела.

Глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бонадраенко проинформировал о крупном пожаре, который бушует на горе Юца.

По его словам, пожарные борются с огнем уже несколько часов. Сильный ветер усложняет работу спасателей, поскольку он не только усиливает пламя, но и делает его направление непредсказуемым.

Огнем охвачена территория примерно 500 «квадратов». По словам местных жителей, вершина горы уже полностью обгорела. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.