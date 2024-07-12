Вестник Кавказа

Лес пылает в Стамбуле

Лес пылает в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огненное ЧП случилось сегодня днем в Стамбуле. Пламя охватило лес на площади 4 га. Ситуация усугубляется сильным ветром, который разносит огонь.

Лесной пожар начался сегодня днем в Турции, и потушить его пока не удается, сообщают власти города.

Горит лес Пендик-Айдос в Стамбуле. Возгорание началось примерно в два часа дня. Тушить его начали специалисты Управления лесного хозяйства. Позже к борьбе с огнем присоединилась авиация – два самолета, а также четыре вертолета.

"Кроме того, в тушении участвуют пожарная бригада, спасатели AFAD, полиция и другие соответствующие подразделения, в общей сложности 78 команд и 159 человек"

– руководство города

Жаркая погода осложняет тушение. Мешает огнеборцам и сильный ветер. Из-за неблагоприятных погодных условий пламя распространилось на 4 га леса.

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